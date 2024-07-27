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    Футбол, Париж-2024. Мужчины. Группа D, Израиль U23 — Парагвай U23. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Париж-2024
    27.07.2024 в 20:00 начнется матч в турнире в группе D мужского олимпийского турнира по футболу Израиль U23 — Парагвай U23. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Израиль U23 — Парагвай U23 смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

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