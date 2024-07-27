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    Галактионов: Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поединок против «Динамо» (1:3).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Не повезло? Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но легко пропускаем со "стандарта", очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

    Нужен человек, который забьет. Есть Воробьев. У Тимура [Сулейманова] было не так много шансов. Пока у Воробьева силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет. Что понравилось? Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего [у ворот "Локомотива"] до момента с углового. У нас выход "один на один", Самошников в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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    У «Динамо» стало 6 очков, у «Локомотива» осталось три.

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