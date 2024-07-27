Галактионов: Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу

Главный тренерпрокомментировал поединок против(1:3).

«Не повезло? Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но легко пропускаем со "стандарта", очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

Нужен человек, который забьет. Есть Воробьев. У Тимура [Сулейманова] было не так много шансов. Пока у Воробьева силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет. Что понравилось? Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего [у ворот "Локомотива"] до момента с углового. У нас выход "один на один", Самошников в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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У «Динамо» стало 6 очков, у «Локомотива» осталось три.