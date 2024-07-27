В 14:00 27.07.2024 Енисей и Торпедо сыграют матч в Первой лиге России.

Енисей — Торпедо

Последний матч: «Енисей» — «Торпедо» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).

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