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    Даниил Медведев27 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
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    Где смотреть матч Енисей — Торпедо онлайн

    Футбол ФНЛ — Первая лига Енисей Торпедо Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 14:00 27.07.2024 Енисей и Торпедо сыграют матч в Первой лиге России.

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    Енисей — Торпедо

    Последний матч: «Енисей» — «Торпедо» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).

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