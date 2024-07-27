Енисей — Торпедо
Последний матч: «Енисей» — «Торпедо» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).
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