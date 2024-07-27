В 16:00 27.07.2024 Доминиканская Республика U23 и Испания U23 сыграют матч в группе C мужского олимпийского турнира по футболу.

Доминиканская Республика U23 — Испания U23

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Доминиканская Республика U23» — «Испания U23». Коэффициент ставки — 2.17.

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