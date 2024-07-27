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    «Динамо» уверенно победил «Локомотив»

    «Динамо» — «Локомотив»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

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    Во втором туре РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» со счетом 3:1.

    Бителло
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    Бителло

    На 12-й минуте дальним ударом из-за штрафной счет открыл грузинский полузащитник Лука Гагнидзе с передачи Бителло.

    На 39-й минуте гости сравняли счет после удара Дмитрия Воробьева, голевой пас ему отдал Сергей Пиняев.

    На 59-й минуте бело-голубые снова вышли вперед после углового. Бителло подал, а 19-летний серб Милан Майстрович забил.

    Точку в матче на 85-й минуте поставил Муми Нгамале, замкнувший на дальней штанге передачу Ярослава Гладышева.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Локомотив 3:1
    Голы: 1:0 Лука Гагнидзе (12'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (39'), 2:1 Милан Майсторович (59'), 3:1 Муми Нгамал (85') Динамо: Станислав Бессмертный, Александр Кутицкий, Милан Майсторович, Иван Лепский, Лука Гагнидзе, Элазар Даса, Битело, Муми Нгамал, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Алексей Батраков (25'), Лукас Фассон (37'), Лука Гагнидзе (63'), Сергей Пиняев (64')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» стало 6 очков, у «Локомотива» осталось три.

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