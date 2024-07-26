«Локомотив» подписал вратаря молодежной сборной России

19-летний вратарьзаключил контракт с московскимна три года.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Даниил Веселов Фото: www.fclm.ru

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды "Локомотива" в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в "Локо", Даниил!» — сообщает официальный сайт железнодорожников.

Веселов входит в состав молодежной сборной России U21. Выступал московское «Чертаново», вторую команду самарских «Крыльев Советов» и «Челябинск», где провел в прошлом сезоне 24 матча, пропустил 24 гола, 8 раз оставил свои ворота «сухими».