Мостовой назвал безумным трансфер Барко в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал переход аргентинцав московский клуб.

«Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

«Об этом парне я ничего не знаю, нужно смотреть его в деле. Может быть, и нормальный игрок. Тем более 25 лет, это хорошо.

Но сумма трансфера очень большая. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги за игрока… Для чего? Для чемпионата?

Мое мнение: какое‑то безумство все это», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.