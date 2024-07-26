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    Мостовой назвал безумным трансфер Барко в «Спартак»

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход аргентинца Эсекьеля Барко в московский клуб.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

    «Об этом парне я ничего не знаю, нужно смотреть его в деле. Может быть, и нормальный игрок. Тем более 25 лет, это хорошо.

    Но сумма трансфера очень большая. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги за игрока… Для чего? Для чемпионата?

    Мое мнение: какое‑то безумство все это», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

    Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.

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