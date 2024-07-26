В 01:00 26.07.2024 Коринтианс и Гремио сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Коринтианс — Гремио

Последний матч: «Гремио» — «Коринтианс» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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