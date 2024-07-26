Флик — о травме Фати: Ансу был невероятен в первые дни, но сейчас все не очень хорошо

Главный тренервысказался о форварде команды, который получил травму во время предсезонной подготовки.

«Ансу был невероятен в первые дни. Он находился в отличной форме и демонстрировал это на поле и на тренировках. Сейчас все не очень хорошо. Его нет рядом с нами сейчас и не будет в США, но мы поможем ему вернуться сильнее», — приводит слова Флика AP News.

Ранее была информация, что Фати может пропустить турне по США из-за травмы.

В прошлом сезоне Ансу на правах аренды защищал цвета английского «Брайтона». Он принял участие в 27 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.