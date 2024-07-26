Дасаев об ошибке Максименко: Виноват не Саша, а тренер, который дает указание разыгрывать

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССРвысказался об ошибке голкипера красно-белыхв матче против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

«Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.

«А что мне говорить Максименко или Селихову? Они знают меня, Максименко у меня начинал. Все мои советы они знают. Тут все зависит от того, кто пришел.

Возьмем, к примеру, тот гол, который Саша пропустил в Оренбурге. Дело в том, что, скорее всего, не он виноват, а тренер, который дает указание разыгрывать.

Извините за выражение, но это тупость, такие голы самим себе привозить… Этого делать нельзя. Хотя Саня мог выбить — и все.

Молодым ребятам я советую самое главное — это трудолюбие, правильно играть, следить за теми вратарями, которые вошли в историю. Вы знаете, что в наше время отечественный цех был лучшим в мире. Пускай ребята сами смотрят, анализируют и приходят к этому уровню», — приводит слова Дасаева «Советский спорт».