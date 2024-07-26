Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

не смог договориться со подписании нового контракта.

По информации журналиста Вене Касагранде, Клаудиньо по-прежнему надеется покинуть санкт-петербургский клуб и присоединиться к «Фламенго».

В связи с этим бразильский полузащитник отклонил предложение по новому контракту.

Действующее соглашение Клаудиньо с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года.

Ранее президент «Фламенго» Родольфо Ландим подтвердил, что хочет выкупить у «Зенита» Клаудиньо, но переговоры находятся на грани срыва.

Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.