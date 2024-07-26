Чистяков: У наших болельщиков будет отвращение к Соболеву

Защитниквысказался о возможном переходе нападающегов петербургский клуб.

«Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня было такое отвращение к этому человеку. Ну, просто не мой человек, думаю. А сейчас мы дружим. Поэтому не вижу смысла загадывать. Наверное, у болельщиков к Соболеву будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет», — заявил Чистяков в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Ранее была информация, что Соболев может перебраться в стан «Зенита».

В первом матче нового сезона РПЛ Соболев отыграл 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.