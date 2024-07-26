Агент Барбоза объяснил, почему Барко перешел в «Спартак»

Португальский агентпрокомментировал переход аргентинца

«Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

«Аргентинцы — игроки с характером, с желанием и старанием. Надеюсь, в ближайшее время он сможет показать себя в "Спартаке".

Я не слышал, чтобы к нему был интерес в Португалии.

Обычно талантливых южноамериканцев забирают в Португалию и Испанию? Да, но есть и фактор денег», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.