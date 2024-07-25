В 19:00 25.07.2024 Висла Кр и Рапид Вена сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

Висла Кр — Рапид Вена

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