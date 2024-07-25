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    Смолов о возвращении в «Краснодар»: Жители города встречали на улице, поддерживали

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    Нападающий Федор Смолов поделился впечатлениями от своего возвращения в «Краснодар».

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Смолов перешел в «Краснодар» этим летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Динамо».

    «Эмоции очень положительные, очень благодарен за теплый прием, начиная от персонала, заканчивая руководством и болельщиками. Жители города встречали на улице, поддерживали, очень приятно, большое всем спасибо», — приводит слова 34-летнего футболиста «Матч ТВ».

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    • Смолов ранее уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. После ухода из команды его освистывали на стадионе в Краснодаре.

    «Меня это не напрягало. Это обычная практика, когда человек уходит из команды. Такое происходит, когда футболист уже в других цветах приезжает играть против бывшего клуба», — добавил Смолов.

    Действующий контракт Смолова с «Краснодаров» рассчитан до лета 2025 года.

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