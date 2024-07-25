Дуглас Сантос: Продление контракта с «Зенитом» — особенный момент для меня

Защитникпрокомментировал продление контракта с клубом.

«Продление контракта с "Зенитом" — особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это дает мне еще больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас», — цитирует Сантоса пресс-служба клуба.

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30-летний бразилец выступает в «Зените» с 2019 года. Сейчас он капитан команды. Ранее Дуглас Сантос играл за «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».