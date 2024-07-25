В 19:30 25.07.2024 Ружомберок и Трабзонспор сыграют матч в квалификации Лиги Европы.

Ружомберок — Трабзонспор

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ружомберок» — «Трабзонспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Трабзонспор»).

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