начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 25.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осиек» — «Левадия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Осиек»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Осиек — Левадия.

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