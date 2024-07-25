В 20:00 25.07.2024 Мольде и Силькеборг сыграют матч в квалификации Лиги Европы.

Мольде — Силькеборг

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Силькеборг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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