Колыванов: В «Динамо» игроки сильнее, чем в «Локомотиве»

Известный российский игрок и тренерсчитает, что «Динамо» имеет преимущество перед «Локомотивом».

«Сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче "Динамо" — "Локомотив". Динамовцы в прошлом году выступили достаточно хорошо, а в этом сезоне не потеряли так много футболистов, как "Локомотив". Поэтому на данный момент "Динамо" по качеству футболистов стоит выше, чем "Локомотив".

Но обе команды выиграли свои первые матчи, поэтому находятся в хорошем настроении. Это будет настоящее московское дерби. Обе команды показывают быстрый, атакующий и созидательный футбол, а также имеют интересных футболистов. Поэтому этот матч точно будет с голами. Надеюсь, получится остросюжетная игра», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч 2-го тура «Динамо» — «Локомотив» пройдет 27 июля в 17:30 (мск).