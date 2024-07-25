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    Гранат: Мне не нравится трансферная политика «Динамо»

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    Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о трансферной политике московской команды.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Мне пока что не нравится позиция клуба на трансферном рынке. Пока что мы видим, что уходит русский костяк команды, а на их место пока пришел один лишь Лунев. Да, понятно, что это серьезное усиление, но это лишь один футболист.

    Может быть это и правильно. "Динамо" не разбрасывается деньгами, а ищет качественное усиление на 2-3 позиции. Думаю, в клубе хотят, чтобы новые игроки действительно усилили команду, а не были игроками ротации», — сказал Гранат «СЭ».

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    Ранее «Динамо» успешно стартовало в новом сезоне. Команда победила «Факел» со счетом 3:1.

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