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    Флик: Мы хотим, чтобы «Барселона» была узнаваемой для любого, кто у телевизора

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    Новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, какую игру хочет поставить команде.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мне близки идеи, которые уже есть в "Барсе". Я хочу, чтобы на поле была активная команда. С мячом или без него, я хочу, чтобы она была активной и наполненной мыслью, задавала темп игры.

    Неважно, что играем мы по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Мы хотим играть в атакующий футбол, чтобы команда была узнаваемой для любого, кто у телевизора», — цитирует Флика AS.

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    • Напомним, что 29-го мая этого года Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «сине-гранатовых», подписав контракт до лета 2026-го года.

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