Флик: Мы хотим, чтобы «Барселона» была узнаваемой для любого, кто у телевизора

Новый наставниквысказался о том, какую игру хочет поставить команде.

«Мне близки идеи, которые уже есть в "Барсе". Я хочу, чтобы на поле была активная команда. С мячом или без него, я хочу, чтобы она была активной и наполненной мыслью, задавала темп игры.

Неважно, что играем мы по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Мы хотим играть в атакующий футбол, чтобы команда была узнаваемой для любого, кто у телевизора», — цитирует Флика AS.

Напомним, что 29-го мая этого года Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «сине-гранатовых», подписав контракт до лета 2026-го года.