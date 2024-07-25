Капитан «Зенита» продлил контракт с клубом

Капитан петербургского «Зенита»подписал новый контракт с клубом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дуглас Сантос Фото: fc-zenit.ru

«Новое соглашение с игроком действует до конца кампании-2026/2027 с возможностью продления ещё на один сезон. Сине-бело-голубые поздравляют Дугласа Сантоса и желают никогда не останавливаться на достигнутом. Новых побед и титулов вместе с "Зенитом", капитан!» — сообщил официальный сайт клуба.

30-летний бразилец выступает в «Зените» с 2019 года. Сейчас он капитан команды. Ранее Дуглас Сантос играл за «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».