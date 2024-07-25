В 20:30 25.07.2024 ЦСКА 1948 и Будучность сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

ЦСКА 1948 — Будучность

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА 1948» — «Будучность». Коэффициент ставки — 2.17.

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