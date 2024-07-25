В 20:00 25.07.2024 Брондбю и Лапи сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Брондбю — Лапи

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брондбю» — «Лапи». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Брондбю»).

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