Барко: «Спартак» проявил ко мне большой интерес

Полузащитниквысказался о переходе в московский клуб.

«Спартак проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать», — цитирует Барко пресс-служба клуба.

Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Всего Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.