Зинченко: «Манчестер Сити» — лучшая команда мира, но нам не нужно их копировать

Защитниквысказался о, в составе которого ранее выступал.

«Я не думаю, что нам нужно копировать кого-то вроде "Сити". Конечно, на данный момент они, вероятно, лучшая команда мира. Их статистика и титулы, выигранные за последние пару лет, невероятны.

Всегда нужно смотреть на лучших, но не быть как они — мы должны их превзойти.

"Арсенал" на правильном пути. Я действительно надеюсь и верю, что в ближайшем будущем "Арсенал" сможет добиться многого», — цитирует Зинченко Daily Mail.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал первым, «Арсенал» — вторым.