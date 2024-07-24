Шалимов об отстранении Соболева: Это конец его истории в «Спартаке»

Известный тренервысказалась об отстранении нападающегос первой командой

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

«Я думаю, это конец его истории в "Спартаке". Слухов много, но надо понимать причину. Когда человек начинает так вести себя… Наверное, не очень правильно.

Если клуб вынужден принимать такое решение, то тренер понимает, что он мешает. Поведение такое, что он мешает партнерам. В команде все понимают.

Я не вижу, что он саботирует игру. Он просто сейчас играет таким образом. Такой саботаж… Саботируют по‑другому. У него игра не идет», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».