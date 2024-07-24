В 21:00 24.07.2024 Лудогорец и Динамо Минск сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Лудогорец — Динамо Минск

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо Минск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лудогорец»).

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