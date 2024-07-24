Корнеев: Отстранение Соболева — это полная импотенция менеджмента «Спартака»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».
«Оцениваю решение руководства "Спартака" по Соболеву как полную импотенцию в плане менеджмента клуба.
Как можно так разбрасываться активами клуба, превращая их в антигероев? Сильный футболист никогда не захочет никуда уходить, если всё в порядке в клубе, где превалируют амбиции и умение не только достигать результата, но и правильно развивать своих игроков, продавая их в правильный момент.
Это называется стратегия, которая полностью отсутствует в Спартаке», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».