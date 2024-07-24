Корнеев: Отстранение Соболева — это полная импотенция менеджмента «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита»об отстранении нападающегос первой командой

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

«Оцениваю решение руководства "Спартака" по Соболеву как полную импотенцию в плане менеджмента клуба.

Как можно так разбрасываться активами клуба, превращая их в антигероев? Сильный футболист никогда не захочет никуда уходить, если всё в порядке в клубе, где превалируют амбиции и умение не только достигать результата, но и правильно развивать своих игроков, продавая их в правильный момент.

Это называется стратегия, которая полностью отсутствует в Спартаке», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».