В 20:00 24.07.2024 Ирак U23 и Украина U23 сыграют матч в группе B мужского олимпийского турнира по футболу.

Ирак U23 — Украина U23

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