начнут матч в 18:00 в группе C мужского олимпийского турнира по футболу, 24.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Египет U23» — «Доминиканская Республика U23». Коэффициент ставки — 2.50.

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