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    Источник: ПСЖ вступил в борьбу за подписание Уильямса

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    Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Marca.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    Стало известно, что руководство ПСЖ рассматривает возможности подписания Уильямса. Боссы парижан видят в полузащитнике замену Килиану Мбаппе, который перешел в «Реал».

    Ранее сообщалось о том, что «Барселона» в ближайшие дни подпишет Уильямса.

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Атлетик» 31 матч в рамках испанской Примеры, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. Уильямс стал чемпионом Европы 2024-го года в составе сборной Испании, где принял участие в 6-и встречах, отметился 2 мячами и 1-м ассистом.

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