Источник: ПСЖ вступил в борьбу за подписание Уильямса

Полузащитникможет перейти в. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что руководство ПСЖ рассматривает возможности подписания Уильямса. Боссы парижан видят в полузащитнике замену Килиану Мбаппе, который перешел в «Реал».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» в ближайшие дни подпишет Уильямса.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Атлетик» 31 матч в рамках испанской Примеры, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. Уильямс стал чемпионом Европы 2024-го года в составе сборной Испании, где принял участие в 6-и встречах, отметился 2 мячами и 1-м ассистом.