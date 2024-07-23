Менди близок к продлению контракта с «Реалом»

Руководствохочет подписать новое соглашение с защитником команды. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает продление контракта с Менди приоритетным вариантом. Руководство «сливочных» также хочет подписать новое соглашение.

Боссы «Реала» работают над продлением контракта с Менди после окончания прошедшего сезона. Ожидается, что защитник согласится на предложение «сливочных» после выхода из отпуска, ведь футболист счастлив в мадридском клубе.

В прошедшем сезоне Менди провел за «Реал» 36 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.