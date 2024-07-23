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    Футбол, Лига чемпионов. Квалификация, Линкольн — Карабах. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Лига чемпионов Карабах Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Линкольн и Карабах начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги чемпионов, 23.07.2024.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Линкольн» — «Карабах» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Карабах»).

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