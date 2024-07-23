начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 23.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дифферданж» — «Ордабасы». Коэффициент ставки — 2.09.

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