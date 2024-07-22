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    Жальгирис — Шауляй 22.07.2024 прямая трансляция

    Футбол Жальгирис
    Жальгирис и Шауляй начнут матч в 19:00 в Лига А Литвы, 22.07.2024.

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    Последний матч: «Шауляй» — «Жальгирис» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Жальгирис»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Шауляй.

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