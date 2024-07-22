Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» может обыграть любого соперника

Главный тренеррассказал о культуре побед, которая должна развиваться в «красных дьяволах».

«Послушайте, мы можем победить любого соперника. И не раз, а больше, чем один раз, как это было с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Но правда в том, что нам предстоит пройти долгий путь, нам нужны стабильность и культура побед. И культура побед должна быть не только в раздевалке, более высокие стандарты должны быть определены в каждой части клуба.

Мы хотим иметь сильный состав. Как можно более сильный, и я думаю, что в данный момент футбольное руководство активно действует. Именно так и должны поступать такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", и мы очень довольны тем, что сделали.

У нас есть Йоро, у нас есть Зиркзе, два очень больших актива с большим потенциалом на будущее. Но когда я говорю о будущем, будущее начинается сегодня. Следующая игра всегда самая важная», — сказал тен Хаг The Times.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса.