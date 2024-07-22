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    Футбол, Бразилия. Серия А, Форталеза — Атлетико Гойаньенсе. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 22.07.2024 Форталеза и Атлетико Гойаньенсе сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Форталеза — Атлетико Гойаньенсе

    Последний матч: «Форталеза» — «Атлетико Гойаньенсе» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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