Форталеза — Атлетико Гойаньенсе
Последний матч: «Форталеза» — «Атлетико Гойаньенсе» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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