В 00:30 22.07.2024 Форталеза и Атлетико Гойаньенсе сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Форталеза — Атлетико Гойаньенсе

Последний матч: «Форталеза» — «Атлетико Гойаньенсе» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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