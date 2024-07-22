Флик: Для меня также важно, чтобы у нас был опорный полузащитник

Главный тренерподелился мнением о том, как должна выглядеть защитная линия «сине-гранатовых» в предстоящем сезоне.

«Когда мы защищаемся, очень важна компактность команды. Для меня также важно, чтобы у нас был опорный полузащитник, который заботится о том, чтобы не давать сопернику пространства», — приводит слова Флика интернет-издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто решил покинуть клуб.

Напомним, что 29-го мая этого года Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «сине-гранатовых», подписав контракт до лета 2026-го года.