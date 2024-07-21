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    Тюмень — Алания: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФНЛ — Первая лига Тюмень Алания Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 12:30 21.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Тюмень — Алания в очередном туре Первой лиги.

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    Последний матч: «Тюмень» — «Алания» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тюмень» — «Алания». Коэффициент ставки — 3.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Алания»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тюмень — Алания.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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