Тен Хаг о работе «МЮ» на трансферном рынке: Мы крайне амбициозны

Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
«Очень хорошо, что мы действуем быстро и очень активны. На текущий момент руководство отлично справляется с работой. Это именно то, как мы хотим, чтобы действовал "Манчестер Юнайтед".
Мы крайне амбициозны, должны быть в первых рядах (на покупку игроков) и готовыми к сезону. Чем раньше получим футболистов, тем быстрее сможем сформировать команду», — приводит слова тен Хага Reuters.
Ранее сообщалось о том, что центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, «красные дьяволы» подписали Джошуа Зиркзе из «Болоньи».