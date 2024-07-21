Тен Хаг о работе «МЮ» на трансферном рынке: Мы крайне амбициозны

Главный тренерподелился мнением о работе «манкунианцев» на трансферном рынке этим летом.

«Очень хорошо, что мы действуем быстро и очень активны. На текущий момент руководство отлично справляется с работой. Это именно то, как мы хотим, чтобы действовал "Манчестер Юнайтед".

Мы крайне амбициозны, должны быть в первых рядах (на покупку игроков) и готовыми к сезону. Чем раньше получим футболистов, тем быстрее сможем сформировать команду», — приводит слова тен Хага Reuters.

Ранее сообщалось о том, что центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, «красные дьяволы» подписали Джошуа Зиркзе из «Болоньи».