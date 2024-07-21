Слишкович: Я бы хотел, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака»высказался о том, чтоможет перейти в «Зенит».

«Жизнь профессионального игрока не долгая. Каждый футболист смотрит на себя, на свою семью. Если он не чувствует себя хорошо в одной команде, он может перейти в другую, если есть такая возможность. Это не первый и не последний игрок…

Болельщики говорят — предательство. Это не предательство, это — работа. Не думаю, что нужно смотреть на это, как на предательство. Это жизнь футболиста. Часто спортсмен не выбирает, куда ему пойти, ему просто говорят об этом.

Я бы хотел, чтобы Саша остался в "Спартаке", он может многое показать. Если он перейдет в "Зенит" или другую команду, я желаю ему всего хорошо, показать все, что он умеет», — сказал Слишкович, отвечая на 40 вопросов на канале «Коммент.Шоу».

Летом «Спартак» возглавил серб Деян Станкович.