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    Слишкович: Я бы хотел, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

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    Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о том, что Александр Соболев может перейти в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Жизнь профессионального игрока не долгая. Каждый футболист смотрит на себя, на свою семью. Если он не чувствует себя хорошо в одной команде, он может перейти в другую, если есть такая возможность. Это не первый и не последний игрок…

    Болельщики говорят — предательство. Это не предательство, это — работа. Не думаю, что нужно смотреть на это, как на предательство. Это жизнь футболиста. Часто спортсмен не выбирает, куда ему пойти, ему просто говорят об этом.

    Я бы хотел, чтобы Саша остался в "Спартаке", он может многое показать. Если он перейдет в "Зенит" или другую команду, я желаю ему всего хорошо, показать все, что он умеет», — сказал Слишкович, отвечая на 40 вопросов на канале «Коммент.Шоу».

    Летом «Спартак» возглавил серб Деян Станкович.

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