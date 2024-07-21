Слишкович: Семак не мог случайно выиграть шесть чемпионатов России

Экс-наставник «Спартака»оценил работу главного тренера «Зенита»

«Сейчас во всем мире футболисты получают такие деньги, что они очень важны для клуба. Иногда бывает, что тренер теряет свой авторитет, когда клуба позволяет такому игроку делать то, что он считает нужным.

Я считаю, что у Семака хорошая работа по контролю раздевалки. Он шесть раз выиграл чемпионат России. Это не может быть случайно», — сказал Слишкович, отвечая на 40 вопросов на канале «Коммент.Шоу».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне «Зенит» уже выиграл один трофей. Команда завоевала Суперкубок России-2024.