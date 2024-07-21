В ПАОКе объяснили интерес к Чалову

Глава футбольного департамента ПАОКаотреагировал на то, что клуб проявлял интерес к форварду ЦСКА

Ранее стало известно, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Сумма сделки может составить около 3 млн евро.

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешел в "Базель" на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию.

Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», — цитирует Томареиса «Матч ТВ».