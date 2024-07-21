Последний матч: «Цинциннати» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Цинциннати» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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