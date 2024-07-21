Мостовой прокомментировал возможный уход Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Футболист «Зенита»высказался о том, что команду могут покинуть

«Если Клаудиньо и Вендел собираются уйти, то клуб по-любому захочет найти замену им. Опять же, всё это по новостям. Я не больше вас знаю. Никто инсайдов не даёт (улыбается). Слышал, конечно, читаю.

С Венделом мы в одно время пришли, Клаудиньо через год — довольно давно вместе играем. Конечно, будет жалко, когда столько лет играешь с ребятами в одной команде, и кто-то уходит. Посмотрим. Ничего не могу сказать. Вендел вон как вчера носился. Чемоданного настроения нет», — сказал Мостовой «Чемпионату».

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Ранее «Зенит» в 1-м туре чемпионата России-2024/25 разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.