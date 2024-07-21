В 02:30 21.07.2024 Монреаль и Торонто сыграют матч в чемпионате МЛС.

Монреаль — Торонто

Последний матч: «Торонто» — «Монреаль» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Монреаль»).

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