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    Григорян уверен, что Слишкович вернется в «Спартак»

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    Российский тренер Александр Григорян считает, что Владимир Слишкович может стать главным тренером «Спартака».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    Специалист уже работал в московской команде после увольнения Гильермо Абаскаля. Сейчас спартаковский коллектив тренирует Деян Станкович.

    «Станкович — сильная личность. Когда журналисты его спросили, на кого он будет опираться при выборе состава, он ответил: "Я и есть дьявол". В "Химках" я нечто подобное ответил в свое время, и это была самая затяжная безвыигрышная серия в моей карьере. Я симпатизирую таким тренерам — с характером, харизматичным.

    Но если бы меня спросили, как будет складываться ситуация, то мне кажется, что рано или поздно вернется Слишкович», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 1-м туре РПЛ «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом».

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