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    Глушенков: Голы в ворота «Крыльев Советов» я не праздную

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    Хавбек «Зенита» Максим Глушенков ответил, почему после забитых мячей в ворота «Крыльев Советов» в игре 1‑го тура РПЛ он поднимал руки вверх.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Питерский клуб в Самаре разгромил соперника со счетом 4:0.

    «В свое время я играл в "Крыльях Советов" и очень благодарен этой команде за то, что она, по сути, дала мне путевку в премьер‑лигу. Поэтому голы в ее ворота не праздную. Собственно, это и показал.

    Как и в Волгограде, игра по счету. Но если вспомнить, сколько мы дали создать "Крыльям Советов" в первом тайме, то хочется сказать, что в этом смысле мы так играть не должны», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

    «Зенит» 27 июля во 2-м туре сразится с «Рубином» в Казани.

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